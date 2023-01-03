Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Майкл Наки. В общем, Владимир Зеленский и сам изменился за год, а в сети сравнили новогодние обращения Президента в этом году и в прошлом.
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Боевой дух украинцев
Наки отметил, что влияние Зеленского нельзя переоценивать и недооценивать. В этом смысле красиво выглядит обложка журнала Times, на котором изображен Зеленский и народ Украины. Кроме умения воевать, важен и боевой дух.
Первые недели войны украинская армия воевала без западного оружия, поставок, даже без перспектив этих поставок, когда Германия рассказывала, как она будет поставлять шлемы в Украину. Без преимущества по количеству людей, потому что когда мобилизация только начиналась, многие помнят, как в Киеве раздавали автоматы всем, кто желал его оборонять,
– заметил российский оппозиционный журналист.
Он добавил, что Украина удержала нашествие в начале благодаря боевому духу украинцев и Зеленскому. Мы знаем, что были прямые приказы русским солдатам убить Президента Украины. Путин обращался к украинским солдатам с призывом убить Зеленского, мол, с ними диктатор потом договорится.
"Зеленский оказывает огромное влияние на эту войну, показывая волю бороться со своим народом, рисковать вместе с ними. Когда российские пропагандистские медиа рассказывали, как Зеленский уехал, он вышел на улицу в Киеве и показал, что он в Украине", - подчеркнул Наки.
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Украинское политическое руководство готово рисковать
По его словам, Зеленский показал в самом начале, что есть шанс, вера, воля к победе. Его поездки в Бахмут на линию фронта укрепляют боевой дух украинцев. Это оказывает влияние на бойцов, помогает им, а руководство показывает, что готово рисковать вместе со своими гражданами.
Это событие придало сил и придавало сил, потому что это не редкий случай. Зеленский в том же духе продолжает свои обращения, поездки на фронт и т.д. Это продолжает поддерживать украинских граждан в той сложной ситуации, в которой они оказались сейчас.
– подчеркнул российский оппозиционный журналист.
Владимир Зеленский: последние новости
- Немалый процент украинцев имеет близких, которые находятся на оккупированных захватчиками территориях. Собственно, на таких территориях звучит исключительно враждебная пропаганда. Однако граждане нашего государства, несмотря на трудности, делают все, чтобы не дать Кремлю зазомбировать мозги людей.
- В феврале прошлого года Владимир Путин рассчитывал захватить Киев через несколько дней. Те страны, которые сейчас являются нашими союзниками, тоже рассматривали такой вариант развития событий.
- Владимир Зеленский поздравил украинцев с наступающим Новым годом. Он подчеркнул, что у украинцев сейчас единственное желание. Но к сожалению, для его воплощения в жизнь недостаточно только чуда.