Зеленский официально признал ничтожными российские указы об аннексии украинских территорий
4 октября 2022 , 16:47Читати новину українською
Источник:ОП
Суверенитет Украины распространяется по всей ее территории. Следовательно, никто не может изменять ее границы.
Президент Украины Владимир Зеленский постановил признать никчемными, то есть не порождающими никаких юридических последствий, указы Владимира Путина. Постановление было опубликовано 4 октября.
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