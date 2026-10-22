"Он играет жизнями людей": Зеленский охарактеризовал Путина и предостерег от уступок

Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не стремится к миру и продолжает опасные манипуляции. Он подчеркнул, что любая отмена санкций лишь усилит главу Кремля.

Президент Украины сообщил об этом в интервью CNN на фоне возобновления дипломатических попыток урегулирования войны.

Зеленский о Путине

По словам Зеленского, Путин – опасный игрок, который не стремится к миру и не обращает внимания на человеческие жертвы.

Путин играет, знаете, он игрок. Жаль, потому что он играет жизнями других людей, и, конечно, он не хочет остановить войну,

– сказал украинский лидер.

Он призвал международных партнеров, в частности США, не давать России возможности укрепить свои позиции и сломить украинское сопротивление.

Особое внимание Зеленский уделил вопросу международного давления на агрессора и недопустимости снятия ограничений.

Мое отношение к Путину очень четкое. Я думаю, что если мы отменим санкции, мы сделаем его сильнее. Это не что-то личное между мной и президентом Трампом, и, конечно, я против любой отмены санкций,

– отметил он.

Президент Украины заверил, что напряженность в отношениях с Вашингтоном не связана с личностями, однако предостерег от заигрываний с Кремлем, ведь они только укрепят диктатора.

До сих пор Путин также сохраняет свои максималистские требования к Украине, в частности в территориальном вопросе.

Журналисты напомнили, что отношения Украины и США ухудшились в последние недели. В частности, Зеленский отмечал, что американский лидер допустил большую ошибку, когда решил закупать дизельное топливо в России. Это решение подорвало совместные усилия мирового сообщества по изоляции Кремля.

Впоследствии Трамп еще и ослабил часть санкций против России, поэтому подвергся критике даже со стороны своих однопартийцев. Затем в Силах обороны Украины возникли трудности с работой Starlink.

Дипломатические контакты возобновились после встречи спецпредставителя США Стива Виткоффа с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. До этого Виткофф также встречался с Зеленским в Норвегии.