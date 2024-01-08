Зеленский определил переговорщиков по гарантиям безопасности для Украины: кто в списке

Президент Владимир Зеленский создал делегацию, которая будет вести переговоры с другими государствами по гарантиям безопасности для Украины. Ее возглавил Андрей Ермак.

Соответствующий указ о делегации для участия в переговорах по подготовке международных договоренностей по гарантиям безопасности для Украины опубликован на сайте Офиса Президента.

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Кто вошел в делегацию для участия в переговорах

8 января Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации Украины для участия в переговорах по разработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для Украины.

В ее состав вошли:

Ермак Андрей Борисович – руководитель Офиса Президента Украины, глава делегации;

– руководитель Офиса Президента Украины, глава делегации; Буданов Кирилл Алексеевич – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины;

– начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины; Жовква Игорь Иванович – заместитель руководителя Офиса Президента Украины;

– заместитель руководителя Офиса Президента Украины; Камышин Александр Николаевич - Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

- Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины; Кориневич Антон Александрович – Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины;

– Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины; Литвиненко Александр Валерьевич – Председатель Службы внешней разведки Украины;

– Председатель Службы внешней разведки Украины; Малыш Василий Васильевич – Председатель Службы безопасности Украины;

– Председатель Службы безопасности Украины; Машовец Роман Васильевич – заместитель руководителя Офиса Президента Украины;

– заместитель руководителя Офиса Президента Украины; Мудрая Ирина Романовна – заместитель Министра юстиции Украины;

– заместитель Министра юстиции Украины; Павлюк Александр Алексеевич – первый заместитель Министра обороны Украины;

– первый заместитель Министра обороны Украины; Точицкий Николай Станиславович – заместитель Министра иностранных дел Украины;

– заместитель Министра иностранных дел Украины; Умеров Рустем Энверович – Министр обороны Украины;

– Министр обороны Украины; Фоменко Игорь Александрович – заместитель Министра экономики Украины;

– заместитель Министра экономики Украины; Баранецкий Игорь Олегович – заместитель заведующего отделом евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса Президента Украины;

– заместитель заведующего отделом евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса Президента Украины; Коваленко Геннадий Анатольевич – директор Департамента международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Украины;

– директор Департамента международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Украины; Мартынюк Виталий Леонидович – заместитель Руководителя Департамента – заведующий отделом стратегического анализа вопросов национальной безопасности и обороны Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Украины.

Ермак сможет менять состав делегации

Глава ОП Андрей Ермак возглавил состав делегации. Согласно указу президента, он будет иметь право вносить изменения в ее состав, а также привлекать для обеспечения работы советников, экспертов и технических работников. Однако изменение состава делегации он будет обязан согласовывать с Министерством иностранных дел Украины.

Кроме того, президент указом обязал утвердить Директивы делегации Украины на переговоры по наработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для Украины. Отмечается, что они прилагаются тайно. Так что их не опубликовали на сайте.