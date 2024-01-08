Зеленский определил переговорщиков по гарантиям безопасности для Украины: кто в списке
Президент Владимир Зеленский создал делегацию, которая будет вести переговоры с другими государствами по гарантиям безопасности для Украины. Ее возглавил Андрей Ермак.
Соответствующий указ о делегации для участия в переговорах по подготовке международных договоренностей по гарантиям безопасности для Украины опубликован на сайте Офиса Президента.
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Кто вошел в делегацию для участия в переговорах
8 января Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации Украины для участия в переговорах по разработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для Украины.
В ее состав вошли:
- Ермак Андрей Борисович – руководитель Офиса Президента Украины, глава делегации;
- Буданов Кирилл Алексеевич – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
- Жовква Игорь Иванович – заместитель руководителя Офиса Президента Украины;
- Камышин Александр Николаевич - Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- Кориневич Антон Александрович – Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины;
- Литвиненко Александр Валерьевич – Председатель Службы внешней разведки Украины;
- Малыш Василий Васильевич – Председатель Службы безопасности Украины;
- Машовец Роман Васильевич – заместитель руководителя Офиса Президента Украины;
- Мудрая Ирина Романовна – заместитель Министра юстиции Украины;
- Павлюк Александр Алексеевич – первый заместитель Министра обороны Украины;
- Точицкий Николай Станиславович – заместитель Министра иностранных дел Украины;
- Умеров Рустем Энверович – Министр обороны Украины;
- Фоменко Игорь Александрович – заместитель Министра экономики Украины;
- Баранецкий Игорь Олегович – заместитель заведующего отделом евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса Президента Украины;
- Коваленко Геннадий Анатольевич – директор Департамента международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Украины;
- Мартынюк Виталий Леонидович – заместитель Руководителя Департамента – заведующий отделом стратегического анализа вопросов национальной безопасности и обороны Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Украины.
Ермак сможет менять состав делегации
Глава ОП Андрей Ермак возглавил состав делегации. Согласно указу президента, он будет иметь право вносить изменения в ее состав, а также привлекать для обеспечения работы советников, экспертов и технических работников. Однако изменение состава делегации он будет обязан согласовывать с Министерством иностранных дел Украины.
Кроме того, президент указом обязал утвердить Директивы делегации Украины на переговоры по наработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для Украины. Отмечается, что они прилагаются тайно. Так что их не опубликовали на сайте.