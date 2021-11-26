Зеленский опроверг возвращение полномочий Татарову

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возвращение полномочий заместителю главы ОП Олегу Татарову. По словам гаранта, такое решение может означать то, что вероятно конфликта интересов у него больше нет. Однако во время перерыва президент опроверг эту информацию.

По словам Зеленского, заместители главы Офиса Президента являются кадрами Андрея Ермака. Об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции 26 ноября.

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Во время перерыва Зеленский опроверг возвращение полномочий

Президент заявил, что Олега Татарова на должность заместителя главы ОП избирал Андрей Ермак, а утверждал он. Владимир Зеленский убежден, что если Олегу Татарову вернули полномочия, то у него больше нет конфликта интересов, из-за которого его ограничили в декабре 2020 года.

Однако после объявления перерыва, по информации телеграм-канала "Бабель", Владимир Зеленский заявил, что информация о возвращении Олегу Татарову всех полномочий является неправдивой.

Никаких полномочий по сотрудничеству НАБУ, прокуратуры и СБУ ему не вернули,

– заявил Зеленский.

Президент предположил, что журналистка Мария Жартовская, которая спросила его о Татарове, могла ошибиться.

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