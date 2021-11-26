Зеленский опроверг возвращение полномочий Татарову
Источник:24 канал
Президент Владимир Зеленский прокомментировал возвращение полномочий заместителю главы ОП Олегу Татарову. По словам гаранта, такое решение может означать то, что вероятно конфликта интересов у него больше нет. Однако во время перерыва президент опроверг эту информацию.
По словам Зеленского, заместители главы Офиса Президента являются кадрами Андрея Ермака. Об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции 26 ноября.
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Во время перерыва Зеленский опроверг возвращение полномочий
Президент заявил, что Олега Татарова на должность заместителя главы ОП избирал Андрей Ермак, а утверждал он. Владимир Зеленский убежден, что если Олегу Татарову вернули полномочия, то у него больше нет конфликта интересов, из-за которого его ограничили в декабре 2020 года.
Однако после объявления перерыва, по информации телеграм-канала "Бабель", Владимир Зеленский заявил, что информация о возвращении Олегу Татарову всех полномочий является неправдивой.
Никаких полномочий по сотрудничеству НАБУ, прокуратуры и СБУ ему не вернули,
– заявил Зеленский.
Президент предположил, что журналистка Мария Жартовская, которая спросила его о Татарове, могла ошибиться.
Ограничение полномочий Татарова: главное
- Заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова подозревают в коррупционном скандале, который нанес государству ущерб в размере 81 миллиона гривен.
- В декабре 2020 года Офис генпрокурора забрал дело у НАБУ и передал СБУ. Из-за этого Татарову не избрали меру пресечения. Однако материалы дела так и не передали в суд.
- В конце 2020 года Андрей Ермак лишил Олега Татарова части полномочий, которые касались сотрудничества с правоохранительными органами.
- В СБУ заявили, что не имеют законных оснований для того, чтобы расследовать дело Татарова и после решения о передаче дела из НАБУ, в СБУ якобы так и не получили всех документов.