Зеленский подписал указы об изменениях руководителей военных администраций Киевщины и Николаевщины
Владимир Зеленский 16 июля уволил ряд должностных лиц. Изменения произошли в руководстве Киевской городской и областной военных администраций, а также Николаевской ОВА.
Соответствующие указы появились на сайте Офиса Президента.
Кого уволил и назначил Зеленский?
Президент Владимир Зеленский подписал указ №615/2026, которым уволил Тимура Ткаченко с должности начальника КМВА. Пока неизвестно, кто новый начальник администрации.
Также президент уволил Николая Калашника с должности главы Киевской ОВА. Указ №616/2026 свидетельствует о том, что временно исполняющим обязанности стал Руслан Олейник.
Изменения затронули также Николаевскую ОВА. В указе №614/2026 говорится, что уволен ее начальник Виталий Ким. В то же время временно исполняющим обязанности назначен Георгий Решетилов.
Напомним, что в новом правительстве Николай Калашник станет Министром по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины, а Виталий Ким – Министром по делам ветеранов Украины.
К слову, 16 июля Сергей Корецкий возглавил Кабмин и уже провел первое заседание. Известно, что в его ходе министры определили первоочередные приоритеты и начали работать над выполнением задач, определенных Президентом Украины и Верховной Радой.