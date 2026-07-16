Зеленский подписал указы об изменениях руководителей военных администраций Киевщины и Николаевщины

Владимир Зеленский 16 июля уволил ряд должностных лиц. Изменения произошли в руководстве Киевской городской и областной военных администраций, а также Николаевской ОВА.

Соответствующие указы появились на сайте Офиса Президента.

Кого уволил и назначил Зеленский?

Президент Владимир Зеленский подписал указ №615/2026, которым уволил Тимура Ткаченко с должности начальника КМВА. Пока неизвестно, кто новый начальник администрации.

Также президент уволил Николая Калашника с должности главы Киевской ОВА. Указ №616/2026 свидетельствует о том, что временно исполняющим обязанности стал Руслан Олейник.

Изменения затронули также Николаевскую ОВА. В указе №614/2026 говорится, что уволен ее начальник Виталий Ким. В то же время временно исполняющим обязанности назначен Георгий Решетилов.

Напомним, что в новом правительстве Николай Калашник станет Министром по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины, а Виталий Ким – Министром по делам ветеранов Украины.

К слову, 16 июля Сергей Корецкий возглавил Кабмин и уже провел первое заседание. Известно, что в его ходе министры определили первоочередные приоритеты и начали работать над выполнением задач, определенных Президентом Украины и Верховной Радой.