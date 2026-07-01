"Брат, но ты подумай еще раз": Зеленский отговаривал Залужного от участия в выборах, – СМИ

На прошлой неделе посла Украины в Великобритании Валерия Залужного неожиданно вызвали в Киев. Формальным поводом – стала отставка британского премьера Кира Стармера. Основным поводом – стала попытка выяснить, планирует ли генерал стать конкурентом действующего президента на предстоящих выборах.

Как пишет "Украинская правда", первая часть закрытой встречи Владимира Зеленского и Валерия Залужного действительно была посвящена ситуации в Лондоне и ее возможным последствиям для украинско-британских отношений.

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Как Зеленский и его окружение отговаривали Залужного от участия в выборах?

Впрочем, позже президент все же перешел к теме, ради которой собственно и вызвал генерала в Киев.

Зеленский сказал Залужному, что в последнее время ситуация на фронте улучшилась, общество остается единым, а значит, появилось окно возможностей для проведения выборов.

Впрочем, уточнил президент, важно провести их так, чтобы не допустить раскола общества, который мог бы возникнуть, если бы и Залужный, и Зеленский баллотировались одновременно.

Поэтому глава государства задал послу прямой вопрос: планирует ли он баллотироваться, если выборы пройдут осенью. В ответ президент услышал однозначный ответ: "Да. Буду".

Залужный пытался объяснить Зеленскому свою позицию. По словам генерала, он никогда не стремился к политической карьере, однако многие украинцы видят его во главе страны. Бывший главнокомандующий не хотел бы пренебречь доверием этих людей.

В конце концов, президент и посол пожали друг другу руки и разошлись.

Вскоре после этого Зеленский отправил к Залужному, который еще находился в Киеве, секретаря СНБО Рустема Умерова и председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

Они тоже начали убеждать Залужного отказаться от намерений баллотироваться в президенты, объясняя негативные последствия такого решения. Однако генерал остался невозмутимым и не изменил своего мнения.

На прощание Умеров и Арахамия попросили Залужного: "Брат, но ты подумай еще раз".

Обратите внимание! "Украинская правда" описывает встречу Залужного с Зеленским и его переговорщиками, ссылаясь на анонимных собеседников в окружении обеих сторон.

Напомним, что в феврале 2026 года Валерий Залужный уже комментировал возможность своего участия в президентской гонке.

Экс-главнокомандующий ВСУ заявил, что во время войны не думает об участии в президентских выборах. На конференции в Лондоне он подчеркнул, что сейчас не время говорить о политической карьере, а также отметил, что вопросы внутренней политики Украины не должны становиться предметом международного обсуждения.

Почему Зеленский вдруг вспомнил о выборах?

По данным УП, в середине июня в одной из государственных резиденций под Киевом состоялось секретное совещание властей. Владимир Зеленский со своим окружением обсуждал, нужно ли проводить президентские выборы уже этой осенью.

По данным закрытых соцопросов за июнь, рейтинг Владимира Зеленского впервые за долгое время начал расти. В первом туре он может набрать около 33 – 34% голосов среди тех, кто определился. Далее следуют Валерий Залужный с 22 – 28% и Кирилл Буданов с 12 – 14%.

В команде президента связывают улучшение рейтингов с успехами Сил обороны и ударами по российским военным объектам. Из-за этого на Банковой якобы обсуждали возможность провести выборы уже осенью.

Однако главной проблемой остаются Залужный и Буданов. По результатам моделирования второго тура Зеленский пока проигрывает Залужному и лишь с минимальным преимуществом опережает Буданова.

Поэтому на встрече также обсуждали, возможен ли сценарий, при котором один из двух самых популярных военных не будет участвовать в выборах.