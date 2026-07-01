Як пише "Українська правда", перша частина приватної зустрічі Володимира Зеленського і Валерія Залужного справді була присвячена ситуації в Лондоні та її можливим наслідкам для українсько-британських відносин.

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Як Зеленський та його оточення відмовляли Залужного від участі у виборах?

Втім, пізніше президент таки перейшов до теми, заради якої власне і викликав генерала до Києва.

Зеленський сказав Залужному, що останнім часом ситуація на фронті покращилася, суспільство залишається об'єднаним, а, отже, з'явилося вікно можливостей для проведення виборів.

Втім, уточнив президент, важливо їх провести так, аби не допустити розколу суспільства, який би міг виникнути, якщо б і Залужний, і Зеленський балотувалися одночасно.

Тому глава держави поставив послу пряме запитання, чи планує він балотуватися, якщо вибори пройдуть восени. У відповідь президент почував однозначну відповідь: "Так. Буду".

Залужний намагався пояснити Зеленському свою позицію. За словами генерала, він ніколи не прагнув політичної кар'єри, однак багато українців бачать його на чолі країни. Колишній головнокомандувач не хотів би знехтувати довірою цих людей.

Зрештою, президент і посол потисли один одному руки та розійшлися.

Невдовзі після цього Зеленський відправив до Залужного, який ще був у Києві, секретаря РНБО Рустема Умєрова і голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

Вони теж почали переконувати Залужного відмовитися від намірів балотуватися у президенти, пояснюючи негативні наслідки такого рішення. Однак генерал виявився незворушним і не змінив своєї думки.

На прощання Умєров та Арахамія попросили Залужного: "Брат, але ти подумай ще раз".

Зверніть увагу! "Українська правда" описує зустріч Залужного із Зеленським та його переговірниками, посилаючись на анонімних співрозмовників в оточенні обох сторін.

Нагадаємо, що у лютому 2026 року Валерій Залужний вже коментував можливість своєї участі у президентських перегонах.

Ексголовнокомандувач ЗСУ заявив, що під час війни не думає про участь у президентських виборах. На конференції в Лондоні він наголосив, що зараз не час говорити про політичну кар'єру, а також зазначив, що питання внутрішньої політики України не повинні ставати предметом міжнародного обговорення.

Чому Зеленський раптом згадав за вибори?

За даними УП, у середині червня на одній із держрезиденцій біля Києва відбулася таємна нарада влади. Володимир Зеленський зі своїм оточенням обговорював, чи потрібно проводити президентські вибори вже цієї осені.

За даними закритих соцопитувань за червень, рейтинг Володимира Зеленського вперше за тривалий час почав зростати. У першому турі він може отримати близько 33 – 34% голосів серед тих, хто визначився. Далі йдуть Валерій Залужний із 22 – 28% та Кирило Буданов із 12 – 14%.

У команді президента пов'язують покращення рейтингів із успіхами Сил оборони та ударами по російських військових об'єктах. Через це на Банковій нібито обговорювали можливість провести вибори вже восени.

Однак головною проблемою залишаються Залужний і Буданов. За результатами моделювання другого туру Зеленський поки програє Залужному та лише з мінімальною перевагою випереджає Буданова.

Тому на зустрічі також обговорювали, чи можливий сценарій, за якого один із двох найпопулярніших військових не братиме участі у виборах.