На днях генсек ООН Антониу Гутерреш приехал в Россию на саммит БРИКС. В связи с этим Владимир Зеленский не согласовал визит того в Украину.

Эту информацию подтвердил источник 24 Канала в Офисе президента.

Смотрите также Саммит БРИКС в Казани: как опозорился генсек ООН и какой хитрый план придумали Путин и Си

Визита Гутерреша в Украину не будет

Президент Владимир Зеленский не подтвердил генсеку ООН Антониу Гутеррешу визит в Украину, говорит источник в Офисе президента.

Напомним, в среду, 23 октября, Антониу Гутерреш прибыл на саммит БРИКС, организованный Россией в городе Казань. Там генсека ООН угощали караваем, который, как указал глава ЦПД Андрей Коваленко, вполне возможно изготовлен из украинского зерна. Российским СМИ Гутерреш признался, что давно мечтал побывать в Казани и "теперь его мечта наконец-то осуществилась". Он даже надел традиционный костюм.

"Татарстан – один из важнейших и современных регионов России с великой историей", – цитируют медиа генсека.

Накануне визита МИД Украины резко раскритиковало намерения Гутерреша прибыть в Россию. В министерстве напомнили, что генсек ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии.

Однако, принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Это только вредит репутации ООН, – писали в МИД Украины.

Интересно, что в ООН уверяют, что все, мол, в порядке. Поездка в Россию на саммит БРИКС вроде бы "стандартная практика", а позиция генсека по войне неизменна. Заместитель спикера генсека ООН тогда говорил, что Гутерреш якобы "с нетерпением ждет встречи с президентом Владимиром Зеленским в удобное для обеих сторон время", о которой они договаривались в сентябре во время недели высокого уровня Генассамблеи в Нью-Йорке.

В пятницу, 25 октября AFP написало, что поездка в Россию стала причиной отказа Зеленского в визите Гутерреша в Украину.