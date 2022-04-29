Зеленский отказался ехать в бункер, когда напала Россия: он пошел на улицу записывать обращение

Когда Россия напала, за пределами Киева Владимира Зеленского ждал защищенный бункер, оборудованный для того, чтобы выдержать длительную осаду. Однако президент отказался ехать туда.

Более того, на вторую ночь после вторжения, когда украинские войска сражались с россиянами на прилегающих улицах, Зеленский пошел во двор и снял видеообращение на свой телефон.

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В обращении Зеленский подчеркнул, что "мы все здесь". Он показал чиновников, которые стояли рядом: Андрея Ермака, Дениса Шмыгаля, Михаила Подоляка и Давида Арахамию.

Обращение Зеленского за 25 февраля:

На самом деле Зеленский был несколько встревожен

Журналисты пишут, что ощущение единства, которое Зеленский прогнозировал, тогда было немного обманчивым. Президент был встревожен количеством чиновников и даже военных, которые сбежали.

Если политики нуждались во времени, чтобы эвакуировать свои семьи, Зеленский, конечно, позволял это. Однако потом просил их вернуться на свои посты. Большинство так и сделали.

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