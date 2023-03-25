Зеленский отверг компромисс с Путиным после ордера на его арест в Гааге

Владимир Зеленский заявил, что Украина не может идти на компромисс. Наше государство работает над тем, чтобы все виновные в агрессии понесли наказание за свои преступления.

Президент Украины отметил, что понятно, кто действительно виноват. И Киев собирается привлечь Владимира Путина к ответственности.

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Зеленский заявил о невозможности компромиссов с Россией

Понятно, что он виноват. Поэтому Украина не может идти на компромисс,

– заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины отметил, что Украина планирует добиваться его привлечения к ответственности. Зеленский также назвал Путина "убийцей" и напомнил, что российские войска "убивали, насиловали, забирали и уничтожали" граждан Украины.

Украина планирует создать трибунал для Путина

Владимир Зеленский отметил, что в феврале Украина представила Генеральной Ассамблее ООН резолюцию, принятую большинством голосов. Там говорилось о необходимости "расследования и судебного преследования" серьезных преступлений, связанных с агрессией России.

Теперь ожидается, что Украина представит Генеральной Ассамблее ООН резолюцию о создании специального трибунала для рассмотрения дел об агрессии,

– говорится в сообщении.

Стоит добавить, что буквально несколько дней назад в Страсбурге собиралась коалиция из 33 государств, работающих над созданием Специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что трибунал имеет решающее значение для обеспечения ответственности за первое преступление, приведшее ко всем последующим российским зверствам.

В Украине откроется представительство МКС

Владимир Зеленский заявил 23 марта, что подписал соглашение об открытие представительства в Украине Международного уголовного суда.

Этот шаг позволит международной юстиции стать еще более активной в расследовании преступлений российских военных на нашей украинской земле,

– заявил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил команду МКС, Офис Генерального прокурора, всех партнеров Украины, кто помогает расследованию российских преступлений против Украины и украинцев.