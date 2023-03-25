Президент України відзначив, що зрозуміло, хто насправді винен. І Київ збирається притягнути Владіміра Путіна до відповідальності.

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Зрозуміло, що він винний. Тому Україна не може йти на компроміс,

– заявив Володимир Зеленський.

Президент України відзначив, що Україна планує домагатися притягнення його до відповідальності. Зеленський також назвав Путіна "вбивцею" та пригадав, що російські війська "вбивали, ґвалтували, забирали та знищували" громадян України.

Україна планує створити трибунал для Путіна

Володимир Зеленський відзначив, що в лютому Україна представила Генеральній Асамблеї ООН резолюцію, яку ухвалили більшістю голосів. Там мовилось про необхідність "розслідування та судового переслідування" серйозних злочинів, пов'язаних з агресією Росії.

Тепер очікується, що Україна представить Генеральній Асамблеї ООН резолюцію про створення спеціального трибуналу для розгляду справ про агресію,

– мовиться в повідомленні.

Варто додати, що буквально декілька днів тому в Страсбурзі збиралась коаліція з 33 держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відзначав, що трибунал має вирішальне значення для забезпечення відповідальності за перший злочин, який призвів до всіх наступних російських звірств.

В Україні відкриється представництво МКС

Володимир Зеленський заявив 23 березня, що підписав угоду про відкриття представництва в Україні Міжнародного кримінального суду.

Цей крок дозволить міжнародній юстиції стати ще активнішою в розслідуванні злочинів російських військових на нашій українській землі,

– заявив Зеленський.

Президент України подякував команді МКС, Офісу Генерального прокурора, усім партнерам України, хто допомагає розслідуванню російських злочинів проти України та українців.