Зеленский временно отменил наказание с выезд из оккупированного Донбасса через Россию

Украинцам временно разрешили нарушать правила въезда и выезда с временно оккупированного Донбасса. Однако для этого нужны обстоятельства гуманитарного характера.

Для жителей оккупированных территорий отменили штрафы за нарушение закона. Соответствующий указ 22 июля подписал президент Владимир Зеленский.

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Указ главы государства будет действовать во время карантина, а также блокирования работы КПВВ.

Основания для безнаказанного нарушения закона

Возвращение к месту жительства;

воссоединение семьи;

тяжелая болезнь или смерть близких родственников;

принятие наследства;

необходимость обеспечения лекарствами или прохождения лечения тяжелых и хронических болезней;

наличие права на проживание в иностранных государствах;

выезд ребенка до 16 лет в сопровождении одного из родителей или законных представителей для оформления документов, подтверждающих гражданство.

Заметим, Верховная Рада одобрила соответствующий документ еще 29 июня.

Ранее за нарушение порядка въезда и выезда с временно оккупированной территории Украины грозил штраф от 1,7 тысяч гривен до 5,1 тысячи гривен.При повторном нарушении или при совершении его группой людей – от 5,1 тысячи до 8,5 тысячи гривен.