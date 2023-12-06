Министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире телеканала FoxNews заявил, почему отменили выступление президента. Ведь раньше СМИ писали, что причина была в срочном вопросе, поступившее к нему, пишет 24 Канал.
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Почему Зеленский не выступал в Сенате
Это война, ситуация меняется. Но, я думаю, Зеленский благодарен и сделает это, когда будет возможность в следующий раз,
– заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.
Кроме того, госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире телемарафона заверила, что 5 декабря было много закрытых брифингов, на которых выступали глава Пентагона Ллойд Остин и другие представители Белого дома. Что касается Владимира Зеленского, то он уже выступал перед Конгрессом США и проводит регулярные брифинги.
"Ничего катастрофического на самом деле не произошло… Была идея принять участие в одном из нескольких брифингов, если бы была возможность присоединиться. Именно потому что на них обсуждались не только вопросы Украины, но и внутренние вопросы, поэтому мы сегодня не принимали такое участие", – пояснила госпожа посол.
По словам Оксаны Маркаровой, украинская делегация провела ряд очных встреч и продолжит работу в Конгрессе. В частности, наши высокопоставленные должностные лица 5 декабря встретились со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном. Госпожа посол пояснила, что встреча была очень теплой и очень продуктивной.
Последние новости о выделении помощи от США
- 5 декабря 2023 года Сенат США обнародовал пакет национальной безопасности стоимостью около 111 миллиардов долларов. В нем говорится среди прочего и о помощи Украине. В частности, ее объемы несколько выросли.
- США на закупку оружия (USAI) увеличить помощь с 12 миллиардов до 13,5. Кроме того, Киеву сохранили бюджетную поддержку (ежемесячное вливание в бюджет) на том же уровне – 11,8 миллиарда.
- Белый дом призвал Конгресс проголосовать за помощь Украине до конца 2023 года. Ведь в противном случае это "поставит Киев на колени на поле боя", а также "увеличит вероятность военных побед России".
- Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что даже в случае, если 6 декабря Конгресс не проголосует за проект помощи, то это техническая неподдержка, и она касается не Украины, а внутренней политики. В частности, в документе говорится и о южной границе.