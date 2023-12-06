Міністр оборони України Рустем Умєров у ефірі телеканалу FoxNews заявив, чому скасували виступ президента. Адже раніше ЗМІ писали, що причина полягала в терміновому питанні, яке надійшло до нього, пише 24 Канал.

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Чому Зеленський не виступав в Сенаті

Це війна, ситуація змінюється. Але, я думаю, Зеленський вдячний і зробить це, коли буде можливо наступного разу,

– заявив глава Міноборони України Рустем Умєров.

Окрім того, пані посол України в США Оксана Маркарова в ефірі телемарафону запевнила, що 5 грудня була велика кількість закритих брифінгів, на яких виступали голова Пентагону Ллойд Остін та інші представники Білого дому. Щодо Володимира Зеленського, то він вже виступав перед Конгресом США та проводить регулярні брифінги.

"Нічого катастрофічного насправді не сталося… Була ідея взяти участь в одному з декількох брифінгів, якби було можливо долучитися. Саме тому, що на них обговорювалися не тільки питання України, а й внутрішні питання, тому ми сьогодні не брали таку участь", – пояснила пані посол.

За словами Оксани Маркарової, українська делегація провела низку очних зустрічей та продовжить працювати у Конгресі. Зокрема, наші високопосадовці 5 грудня зустрілись зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном. Пані посол пояснила, що зустріч була дуже теплою та дуже продуктивною.

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