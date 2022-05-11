Зеленский отметил еще 404 военных, летчика Бедзая – посмертно
Президент Владимир Зеленский 11 мая подписал указ о награждении сразу 404 служащих. Среди них есть и летчик Бедзай, которого наградили посмертно.
Этот авиатор как каждый из отмеченных проявил героизм и преданность в защите Украины. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение главы государства.
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Президент напомнил, что полковник Игорь Бедзай был начальником службы безопасности полетов. Также служащий занимал должность старшего инспектора-летчика командования Военно-Морских сил.
Звание Героя Украины посмертно присвоено полковнику Игорю Бедзаю, начальнику службы безопасности полетов – старшему инспектору-летчику командования Военно-Морских сил. А всего за время полномасштабной войны государственными наградами отмечены более 13 тысяч наших военных,
– сказал Владимир Зеленский.
Также он добавил, что с начала полномасштабной войны государственными наградами было отмечено более 13 тысяч наших защитников. Важно, что среди них есть не только военные, но и спасатели и полицейские.
Обращение президента за 11 мая: смотрите видео