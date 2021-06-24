Президент подписал соответствующий указ №262/2021 о награждении государственными наградами военнослужащих ВСУ.
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Зеленский наградил украинских военных
За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу…
– говорится в указе.
Согласно указу, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени посмертно:
- старший лейтенант Александр Павлюк;
- майор Максим Полевой.
Десятерых воинов наградили медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества":
- старшего лейтенанта Ярослава Боголюба;
- старшего лейтенанта Владислава Цвиркуна;
- старшего матроса Павла Вдовичинского;
- сержанта Вадима Гаркарова;
- старшего матроса Александра Егорова;
- сержанта Павла Емца;
- старшего матроса Ивана Зацепина;
- сержанта Дмитрия Макарчука;
- старшего матроса Виталия Малиновского;
- лейтенанта Ярослава Радзимирского.
Ситуация на Донбассе
- Оккупированный Донбасс боевики усеяли "Градами" и стягивают тяжелое вооружение.
- Также Россия заблокировала доступ международного агентства МАГАТЭ к ядерным объектам на Донбассе.
- Более того, Украина в ОБСЕ заявила, что оккупанты все активнее запускают беспилотники.