Президент подписал соответствующий указ №262/2021 о награждении государственными наградами военнослужащих ВСУ.

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Зеленский наградил украинских военных

За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу…
– говорится в указе.

Согласно указу, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени посмертно:

Десятерых воинов наградили медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества":

  • старшего лейтенанта Ярослава Боголюба;
  • старшего лейтенанта Владислава Цвиркуна;
  • старшего матроса Павла Вдовичинского;
  • сержанта Вадима Гаркарова;
  • старшего матроса Александра Егорова;
  • сержанта Павла Емца;
  • старшего матроса Ивана Зацепина;
  • сержанта Дмитрия Макарчука;
  • старшего матроса Виталия Малиновского;
  • лейтенанта Ярослава Радзимирского.

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