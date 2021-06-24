Президент подписал соответствующий указ №262/2021 о награждении государственными наградами военнослужащих ВСУ.

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Зеленский наградил украинских военных

За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу…

– говорится в указе.

Согласно указу, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени посмертно:

старший лейтенант Александр Павлюк ;

; майор Максим Полевой.

Обратите внимание! Заместителя командира полка "Азов" с тыла Александра Павлюка внезапно не стало 5 июня 2021 года. 58-летний старший лейтенант отвечал за материально-техническое обеспечение наших воинов.



Максим Полевой погиб в зоне ООС 27 мая 2021 года. На Луганщине в него попала пуля вражеского снайпера. Он был родом из Хмельницкой области. Мужчине было всего 37 лет. У него остались родители, жена и двое детей.

Десятерых воинов наградили медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества":

старшего лейтенанта Ярослава Боголюба;

старшего лейтенанта Владислава Цвиркуна;

старшего матроса Павла Вдовичинского;

сержанта Вадима Гаркарова;

старшего матроса Александра Егорова;

сержанта Павла Емца;

старшего матроса Ивана Зацепина;

сержанта Дмитрия Макарчука;

старшего матроса Виталия Малиновского;

лейтенанта Ярослава Радзимирского.

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