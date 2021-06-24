Президент підписав відповідний указ №262/2021 про відзначення державними нагородами військовослужбовців ЗСУ.

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Зеленський нагородив українських військових

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу…

– мовиться в указі.

Згідно з указом, нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня посмертно:

старшого лейтенанта Олександра Павлюка ;

; майора Максима Польового.

Зверніть увагу! Заступника командира полку "Азов" з тилу Олександра Павлюка раптово не стало 5 червня 2021 року. 58-річний старший лейтенант відповідав за матеріально-технічне забезпечення наших воїнів. Максим Польовий загинув у зоні ООС 27 травня 2021 року. На Луганщині у нього влучила куля ворожого снайпера. Він був родом з Хмельницької області. Чоловіку було всьго 37 років. У нього залишилися батьки, дружина та двоє дітей.

Десятьох воїнів нагородили медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни":

старшого лейтенанта Ярослава Боголюба;

старшого лейтенанта Владислава Цвіркуна;

старшого матроса Павла Вдовічінського;

сержанта Вадима Гаркарова;

старшого матроса Олександра Єгорова;

сержанта Павла Ємця;

старшого матроса Івана Зацепіна;

сержанта Дмитра Макарчука;

старшого матроса Віталія Маліновського;

лейтенанта Ярослава Радзімірського.

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