Нам нужно, чтобы Путин проиграл: Зеленский рассказал о возможном выходе на границы 1991 года

Владимир Зеленский отметил острую необходимость поражения Путина. Ведь существует угроза заморозки конфликта и повторного вторжения врага.

Во вторник, 9 июля, Зеленский присоединился к саммиту НАТО в Вашингтоне. Глава государства рассказал, что сейчас еще нужно Украине для успешного выхода на границы 1991 года, информирует 24 Канал.

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Нужно спасать людей и государство

Президент подчеркнул необходимость дальнейшей поставки помощи Украине для победы. Ведь пока наше государство еще не наработало защитный механизм, как в НАТО.

И мы не члены НАТО, у нас нет такого зонтика. Нам нужно, чтобы Путин проиграл. Мы не хотим, чтобы он был на нашей территории, потому что в любом случае это замороженный конфликт. И это вопрос времени, когда он снова придет с вторжением, а он это сделает,

– резюмировал Зеленский.

Среди эффективных путей завершения войны глава государства назвал организацию второго Саммита мира и поддержку от Соединенных Штатов.

"Чтобы мир нажал на Путина, чтобы остановить войну. Это лучший способ", – добавил Зеленский.

Стоит отметить, что Президент Украины подчеркнул европейским партнерам на увеличение передачи истребителей F-16.