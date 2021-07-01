Олигархи – прошлое, нам нужны крупные бизнесмены, – Зеленский отреагировал на решение Рады

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об олигархах. Инициативу по изменению статуса этой когорты людей выдвинул Владимир Зеленский.

После успешного голосования Рады, президент поблагодарил нардепов за поддержку. Соответствующий пост он написал в своих соцсетях.

Напомним Рада предварительно поддержала законопроект об олигархах

"Олигархи должны стать бизнесменами"

Зеленский подчеркнул: этот законопроект оставляет олигархов в прошлом, а будущее – честная игра бизнесменов и одинаковые правила.

Олигархи – это прошлое. Все они должны стать просто крупными бизнесменами. Нам нужны прозрачные экономические отношения и равные правила игры для всех,

– написал Зеленский.

Владимир Зеленский подал в Верховную Раду документ 2 июня и обозначил его как неотложный. Поэтому через месяц нардепы его рассмотрели.

Нардепы поддержали инициативу Владимира Зеленского 275 голосами. "За" голосовала его политсила "Слуга народа", группы "За будущее", "Доверие" и несколько внефракционных депутатов.

Инициатива законопроекта об олигархах: главное

После одного из заседаний СНБО, на котором приняли очередной пакет санкций, Владимир Зеленский инициировал разработку закона об олигархах.

Он подчеркнул, что у олигархов будет выбор: попасть под санкции или прекратить незаконную деятельность.

Мнение президента поддержал и секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что олигархи "имеют очень большое влияние на экономику, внутриполитические и внешнеполитические процессы".

Впоследствии Совет нацбезопасности отметил, что в Украине есть по меньшей мере 13 олигархов.

: 1 июля нардепы проголосовали за документ только в первом чтении. Далее законопроект должен пройти правки и после голосования во втором чтении.