Зеленский назвал Путина "больным существом" и просит Запад снять ограничения в дальнобойности

Россия нанесла очередной массированный удар по Украине 26 августа. В ответ на это Владимир Зеленский назвал Путина "больным существом".

Он призвал партнеров предоставить разрешение Украине для ударов западным оружием по территории России. Также президент рассказал, что по Украине было выпущено более сотни ракет и около 100 "Шахедов".

Смотрите также 15 областей было под ударом, цель – энергообъекты: все о массированной атаке Украины 26 августа

Как Зеленский прокомментировал действия Путина

Путин себе не изменяет – это больное существо, всем уже давно понятно. Но так же понятно – он может делать только то, что мир ему позволяет делать. Слабость, недостаточность решений в ответ питает террор,

– подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что партнеры Украины осведомлены в том, какие решения нужно принять, чтобы прекратить войну справедливо.

"Не может быть в Украине ограничений в дальнобойности, когда у террористов нет таких ограничений. Не может быть у защитников жизни ограничений в оружии, когда Россия использует и собственное оружие всех типов, и "Шахеды", и баллистику из Северной Кореи. Америка, Британия, Франция, другие партнеры имеют силу, чтобы помочь нам остановить террор. Нужны решения", – подчеркнул президент.

Также на массированный обстрел отреагировал министр МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что у российских атак нет никакого оправдания и они должны получить решительный ответ со стороны международного сообщества. По мнению министра есть два решения, которые могут принять партнеры и помочь как можно скорее прекратить российский террор.

Во-первых, подтвердить право Украины на нанесение ударов большой дальности по всем легитимным военным целям на территории России. Во-вторых, согласиться на использование возможностей противовоздушной обороны стран-партнеров для сбивания ракет и беспилотников, приближающихся к их воздушному пространству,

– отметил Кулеба.

Он добавил, что эти решения не будут эскалацией, а будут действовать как то, что будет сдерживать Россию от новых атак.

Заметим, что основной целью массированного обстрела в очередной раз стала энергетическая инфраструктура Украины. Из-за этого в Украине были введены экстренные отключения света.