Диагноз ставить рано, но для нас это неплохо, – Зеленский о "мирных инициативах" Китая
Президент Владимир Зеленский прокомментировал так называемые "мирные инициативы" Китая. По словам главы государства, заявления Пекина уже являются хорошим сигналом для нашего государства.
Об этом президент заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве, сообщает 24 Канал. В то же время Владимир Зеленский заметил, что Украина послала четкий сигнал Китаю о желании коммуницировать.
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Положительный сигнал Китая
Владимир Зеленский отметил, что знаком с общими вопросами китайской инициативы, однако полного документа с предложениями от Пекина он не видел.
Сейчас очень рано ставить диагноз этому документу, и я считаю, что в целом то, что Китай начал говорить об Украине и пошли какие-то сигналы – это очень неплохо. Для нас важно, чтобы все государства, желательно, были на нашей стороне, на стороне справедливости, но то, что Китай уже об этом говорит – это уже первые шаги, это очень неплохо,
– подчеркнул Зеленский.
В то же время глава государства подчеркнул, что о каких-то конкретных выводах можно будет говорить только после детального ознакомления с предложениями Пекина, ведь будет понятно, что они предлагают.
Также Владимир Зеленский убежден, что Украине нужна встреча с Китаем, намекая на диалог с лидером КНР Си Цзиньпином. По словам президента, наши дипломаты передали китайским коллегам ответный сигнал.Любопытно! С начала полномасштабного вторжения России в Украину никаких прямых контактов Владимира Зеленского и Си Цзиньпина не было. Глава МИД Дмитрий Кулеба в одном из интервью заявлял о том, что предпринимались попытки организовать телефонный разговор лидеров Украины и Китая, однако пока безрезультатно.
О каких "мирных инициативах" идет речь
- На Мюнхенской конференции министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что война России против Украины не должна продолжаться – ее нужно срочно заканчивать.
- В китайском предложении по мирному урегулированию войны отметили необходимость соблюдения целей и принципов Устава ООН. В частности, суверенитета и территориальной целостности Украины.
- В то же время, Пекин считает, что в ходе урегулирования конфликта следует учесть "законные интересы всех государств в сфере безопасности". То есть Китай предлагает учитывать "беспокойство" кремлевского диктатора Владимира Путина.
- Официальный документ со всеми предложениями обещают опубликовать в ближайшее время. Однако в Пекине говорят, что это не мирный план, а позиционный документ.
- Накануне, в ответ на заявления Китая, Владимир Зеленский констатировал, что в Киеве уже наработали стратегию, которая обеспечит мир в Европе. Зеленский также ожидает, что ее будут поддерживать другие государства.