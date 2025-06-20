Горели дома и гражданская инфраструктура: Зеленский отреагировал на атаку по Одессе и Харькову

Ночью 20 июня россияне массированно ударили по Одессе, Харькову и их пригородам. Зафиксированы повреждения и пожары.

В результате действий врага есть жертва и пострадавшие. Президент Зеленский отреагировал на ночной террор вражеских сил по украинским городам, информирует 24 Канал.

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Зеленский отреагировал на удары "Шахедами"

Ночью 20 июня российские войска массированно ударили по Одессе, Харькову и их пригородах более 20 ударными дронами.

В результате вражеских действий ранения получили около 20 человек, среди которых 2 детей: девушки 12 и 17 лет и 3 спасателей ГСЧС, которые прибыли на место обстрела. К сожалению, в Одессе один человек погиб. Президент выразил соболезнования родным и близким.

Зеленский отметил, что всего по Украине этой ночью было запущено 86 дронов, большинство из которых российско-иранские "Шахеды".

Опять горели жилые дома, обычные бизнесы, гражданская инфраструктура и автомобили,

– подчеркнул лидер.

Он поблагодарил спасателей и сообщил, что на Харьковщине работы продолжаются до сих пор.

Россия продолжает тактику целенаправленного террора против наших людей. И конкретно за эту тактику должен получить сильный ответ, который ощутимо ударит по всей России и ее возможностях продолжать войну,

– подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что страны "семерки" и ЕС знают рецепт: сильное давление, санкции против энергетики и теневого флота, прайскеп 30 долларов за российскую нефть.

"Чем быстрее больные в Кремле потеряют возможность финансировать войну, тем больше жизней сможем спасти в Украине", – резюмировал гарант.