"Они не хотят отдавать нашу землю Путину": Зеленский выступил с заявлением о новом составе Конгресса

По итогам промежуточных выборов в США демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса. Владимир Зеленский надеется, что это положительно повлияет на поддержку Украины со стороны американцев.

Такое мнение президент высказал в интервью CNN.

Что сказал Зеленский о новом составе Конгресса?

По словам Зеленского, новоизбранные конгрессмены не приравнивают Украину к России и открыто называют Москву агрессором.

Президент подчеркнул, что для Украины важно сохранить поддержку обеих американских партий.

Он также отметил, что уже слышал от новоизбранных конгрессменов и представителей Демократической партии заверения в поддержке Киева.

Зеленский подчеркивает: эти политики не пытаются занимать нейтральную позицию между Украиной и Россией, признают Москву агрессором и не поддерживают передачу украинских территорий России.

Они на нашей стороне, не пытаются балансировать между нами и Россией. Они не боятся называть Россию агрессором. Они не хотят отдавать нашу землю Путину,

– пояснил президент.

Глава государства добавил, что Украина рассчитывает на усиление помощи со стороны США, ведь переживает сложный период из-за массированных российских атак. Россия обстреливает гражданскую и энергетическую инфраструктуру, в частности школы, применяя иранские дроны, баллистические и крылатые ракеты.

"Именно поэтому я сказал, что мы действительно рассчитываем на усиление двухпартийной поддержки. Она нам очень нужна", – подытожил Зеленский.

Также в этом интервью политик прокомментировал слова Дональда Трампа, который заявил, что Россия "почти ничего не делала" в Украине. Он отметил, что эти слова болезненны для украинского общества и совсем не те, которых они ожидают от самой могущественной страны мира.