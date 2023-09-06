Полномасштабная бесчеловечность, – Зеленский показал момент смертельного удара по Константиновке
Источник:Владимир Зеленский
Президент Украины отреагировал на вражеский удар по Константиновке на Донетчине. Страна-агрессор нанесла очередной террористический удар по гражданской инфраструктуре Украины.
Глава государства написал пост об ударе оккупантов по Константиновке. Он подчеркнул, что когда мир пытается иметь дело с чем-то российским, то это значит "закрыть глаза на реальность".
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"Полномасштабная бесчеловечность"
По словам Зеленского, по состоянию на данный момент известно о 16 погибших в городе. Удар произошел неожиданно и прямо посреди рабочего дня. В это время люди находились на улице и занимались своими делами. Они просто не успели спрятаться.
"Наглость зла. Дерзость подлости. Полномасштабная бесчеловечность", – написал он.
На видео, показанном президентом, хорошо видно, что вражеский удар был очень мощным. Также заметно, что люди совсем не ожидали прилета. В частности также видно, что вблизи места удара людно.
Момент удара по Константиновке: жуткое видео
Он подчеркнул также, что многие получили ранения. По информации премьер-министра Дениса Шмыгаля, ранены по меньшей мере 20 человек. Также может возрасти количество погибших.
Обычный рынок. Магазины. Аптека. Люди, ничем не провинившиеся,
– подчеркнул президент.
Он также выразил соболезнования семьям погибших.
Россияне ударили по Константиновке
- Российские захватчики атаковали центр города Константиновка в Краматорском районе Донецкой области. По непроверенным данным, противник попал по Константиновке ракетой С-300.
- Донецкая областная военная администрация подтвердила изданию о трагедии. По их словам, ранены уже 18 человек. По состоянию на 15:42 неизвестно, есть ли среди погибших дети. Все пострадавшие в результате российской атаки – гражданские.
- Денис Шмыгаль сообщил, что среди погибших есть ребенок. По его словам, все службы работают на месте, пожар удалось локализовать. На месте людям помогают спасатели, полицейские и медики. Шмыгаль добавил, что российским войскам не будет прощения и покоя, а будет возмездие.