Полномасштабная бесчеловечность, – Зеленский показал момент смертельного удара по Константиновке

Президент Украины отреагировал на вражеский удар по Константиновке на Донетчине. Страна-агрессор нанесла очередной террористический удар по гражданской инфраструктуре Украины.

Глава государства написал пост об ударе оккупантов по Константиновке. Он подчеркнул, что когда мир пытается иметь дело с чем-то российским, то это значит "закрыть глаза на реальность".

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"Полномасштабная бесчеловечность"

По словам Зеленского, по состоянию на данный момент известно о 16 погибших в городе. Удар произошел неожиданно и прямо посреди рабочего дня. В это время люди находились на улице и занимались своими делами. Они просто не успели спрятаться.

"Наглость зла. Дерзость подлости. Полномасштабная бесчеловечность", – написал он.

На видео, показанном президентом, хорошо видно, что вражеский удар был очень мощным. Также заметно, что люди совсем не ожидали прилета. В частности также видно, что вблизи места удара людно.

Момент удара по Константиновке: жуткое видео

Он подчеркнул также, что многие получили ранения. По информации премьер-министра Дениса Шмыгаля, ранены по меньшей мере 20 человек. Также может возрасти количество погибших.

Обычный рынок. Магазины. Аптека. Люди, ничем не провинившиеся,

– подчеркнул президент.

Он также выразил соболезнования семьям погибших.

Россияне ударили по Константиновке