Зеленский отреагировал на петицию о звании Героя для защитника Мариуполя Сафонова
Источник:ОП
Владимир Зеленский отреагировал на петицию, в которой более 26 тысяч граждан просили присвоить звание Героя Данилу Сафонову. Президент обратился к премьеру.
Соответствующую информацию сообщили на сайте Офиса Президента 11 августа. Перед этим украинцы попросили Зеленского дать награду Героя погибшему защитнику Мариуполю Сафонову.
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Зеленский обратился к премьеру относительно Героя
Учитывая установленный порядок представления к присвоению звания Герой Украины, я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый вопрос и о результатах проинформировать меня и автора петиции,
– заявил Владимир Зеленский.
Перед этим в начале июля на сайте президента появилась петиция о присвоении Даниилу Сафонову звания Героя Украины.
Что известно о полицейском и защитнике Мариуполя
- Полицейский и защитник Мариуполя Даниил Сафонов погиб 2 мая в результате обстрелов завода "Азовсталь".
- Известно, что погиб Даниил Сафонов выполнял очередную боевую задачу. После возвращения военные попали под вражеский минометный обстрел.
- Известно, что Даниил родился в 1993 году. Он был переселенцем из Донбасса. В 2014 году переехал в Мариуполь.
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