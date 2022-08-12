Зеленский отреагировал на петицию о звании Героя для защитника Мариуполя Сафонова

Владимир Зеленский отреагировал на петицию, в которой более 26 тысяч граждан просили присвоить звание Героя Данилу Сафонову. Президент обратился к премьеру.

Соответствующую информацию сообщили на сайте Офиса Президента 11 августа. Перед этим украинцы попросили Зеленского дать награду Героя погибшему защитнику Мариуполю Сафонову.

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Зеленский обратился к премьеру относительно Героя

Учитывая установленный порядок представления к присвоению звания Герой Украины, я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый вопрос и о результатах проинформировать меня и автора петиции,

– заявил Владимир Зеленский.

Перед этим в начале июля на сайте президента появилась петиция о присвоении Даниилу Сафонову звания Героя Украины.

Что известно о полицейском и защитнике Мариуполя

Полицейский и защитник Мариуполя Даниил Сафонов погиб 2 мая в результате обстрелов завода "Азовсталь".

Известно, что погиб Даниил Сафонов выполнял очередную боевую задачу. После возвращения военные попали под вражеский минометный обстрел.

Известно, что Даниил родился в 1993 году. Он был переселенцем из Донбасса. В 2014 году переехал в Мариуполь.

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