Відповідну інформацію повідомили на сайті Офісу Президента 11 серпня. Перед цим українці попросили Зеленського дати відзнаку Героя загиблому захиснику Маріуполя Сафонову.
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Зеленський звернувся до прем'єра щодо звання Героя
Ураховуючи встановлений порядок представлення до присвоєння звання Герой України, я звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене питання і про результати поінформувати мене та автора петиції,
– заявив Володимир Зеленський.
Перед цим на початку лиипня на сайті президента з'явилась петиція про надання Данилу Сафонову звання Героя України.
Що відомо про поліцейського та захисника Маріуполя
- Поліцейський та захисник Маріуполя Данило Сафонов загинув 2 травня під час обстрілів
- заводу "Азовсталь".
- Відомо, що Данило Сафонов виконував чергове бойове завдання. Після повернення у мене ворожий мінометний обстріл.
- Відомо, що Данило народився у 1993 році. Він був переселенцем з Донбасу. У 2014 році переїхав у Маріуполь.
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