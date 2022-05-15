Сделаем все, чтобы Евровидение принимал Мариуполь, – Зеленский о победе Kalush Orchestra

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Kalush Orchestra за победу на Евровидении. Он акцентировал, что наше мужество поражает мир, а наша музыка покоряет Европу.

Публикация главы государства появилась сразу после того, как стало известно о победе. То есть, в начале суток 15 мая.

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Что именно было в этом сообщении

Прежде всего, президент поблагодарил участников группы. Теперь же Украина станет страной, где пройдет Евровидение-2023.

Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь,

– написал президент.

Также он высказал еще одно важное мнение. Владимир Зеленский подчеркнул: уверен, что не за горами наш победный аккорд в битве с врагом.

Он говорил о конкурсе накануне

В своем обращении в этот день глава государства тоже говорил о песенном конкурсе. Он призвал всех поддерживать группу, поскольку сейчас нам нужны любые победы.

Вскоре появился ответ участников коллектива. Они поблагодарили за высказанную поддержку от лидера страны. Также сказали, что делают все для победы.

Со сцены призвали спасти защитников Мариуполя

После выступления солист группы Олег Псюк высказался в поддержку защитников Украины, которые сейчас находятся на "Азовстали". Он призвал мир сделать все для спасения бойцов. Впоследствии они выразили благодарность за его позицию.

Политическое высказывание со сцены могло привести к дисквалификации участника. Однако организаторы конкурса сказали, что не заметили политических заявлений.

На это отреагировали многие известные украинцы

На смелость Олега Псюка бурно отреагировали украинские медийные личности и даже топ-политики. Некоторые просто высказались по этому поводу положительно, а кто-то вообще говорил: "рад, что именно они представляют Украину".

Кто положительно высказался по этому поводу:

глава Минкульта Александр Ткаченко;

исполнительница Alyona Alyona;

шоумен Владимир Остапчук;

"Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота;

военный и блогер Сергей Стерненко;

Игорь Кондратюк;

Екатерина Осадчая.

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