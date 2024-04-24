Зеленский отреагировал на подписанный Байденом законопроект о помощи Украине

Президент США Джо Байден 24 апреля наконец подписал долгожданный законопроект о помощи Украине. Владимир Зеленский отреагировал на новый пакет помощи.

На днях уже максимально активно работали с нашими американскими друзьями – на всех уровнях, – чтобы оперативно наполнить этот пакет от Соединенных Штатов именно таким оружием, которое нужно нашим воинам. От "атакамсов" и артиллерии, от противотанкового оружия и ракет для "хаймарсов" до необходимой ПВО и техники, - сказал он.