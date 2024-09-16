Зеленский отреагировал на новое покушение на Трампа
16 сентября 2024, 12:47Читати новину українською
Президент Украины Владимир Зеленский выразил наилучшие пожелания кандидату в президенты Дональду Трампу и его семье после стрельбы в гольф-клубе, где находился американский политик.
В сети X (бывший твитер) Зеленский сказал, что рад узнать о том, что политик в безопасности и не пострадал.
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"Хорошо, что подозреваемого в попытке покушения быстро задержали. Наш принцип: верховенство права превыше всего, и политическому насилию нет места нигде в мире. Искренне надеемся, что все будут в безопасности", – сказал он.
Главное о покушении на Трампа
- Инцидент со стрельбой расследуют, как возможную попытку покушения на бывшего президента. Стрельба произошла вчера, 15 сентября, когда Трамп играл в гольф – нападающий был в 300 метрах от него.
- Известно, что подозреваемый задержан. В СМИ также фигурирует имя предполагаемого нападавшего. Им является 58-летний Райан Уэсли Рут.
- Журналисты установили, что мужчина в соцсетях активно выражал поддержку Украине и критиковал Трампа.