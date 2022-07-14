Зеленский отреагировал на ракетный удар по Виннице
Источник:Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Виннице. российские военные атаковали Винницу днем 14 июля.
Страна-убийца, – Зеленский
Глава государства сообщил о погибших и пострадавших, среди которых есть маленький ребенок. Президент назвал ракетный удар со стороны россии – очередным террористическим актом.
Это важно Спасатели завершили разбор завалов в Часовом Яру: всего удар унес 48 жизней
Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, как не открытый террористический акт?
– написал Зеленский.
Также украинский президент назвал россиян – нелюдями. "Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", – добавил глава государства и опубликовал видео последствий обстрела.
Последствия ракетных обстрелов Винницы: видео
Что известно о ракетном ударе россиян по Виннице
- В четверг, 14 июля, около 10:12 в Винницкой области была объявлена воздушная тревога. Также тревогу объявили в большинстве областей Украины.
- Приблизительно через полчаса местные жители начали сообщать о звуках взрывов в Виннице. Винницкий городской совет подтвердил ракетный удар со стороны российских захватчиков в 10:48.
- Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили 4 ракеты над областью. В 11:02 стало известно о "прилетах" по городу. По данным Нацполиции, предварительно зафиксированы 3 российские ракеты, попавшие в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали находящиеся поблизости жилые дома.
- Глава Национальной полиции Игорь Клименко рассказал, что на месте удара возник пожар, который перекинулся на автостоянку, где загорелось около 50 автомобилей.
- По состоянию на 12:05 сообщалось о восьми погибших. Соответствующие данные обнародовал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
россия обстреливает украинские города: последние новости
Утром 14 июля российские военные в очередной раз атаковали Николаев. Враг попал в 10 объектов в городе, среди которых и гостиница. Впоследствии стало известно, что оккупанты попали в гостиницу "Николаев".
В ночь на 14 июля в Николаевской области трижды объявляли воздушную тревогу. Обстрел произошел во время последней. Как рассказали в Офисе Президента, российские оккупанты выпустили по Николаеву 9 ракет из зенитно-ракетной системы С-300.
Помимо гостиницы, пострадали два учебных заведения и объект транспортной инфраструктуры.
В обед 13 июля во время воздушной тревоги российские оккупанты нанесли удары по Запорожью. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев 14 июля сообщил, что в результате вражеской атаки пострадали 16 человек. К счастью, угрозы для жизни нет.
Ночью 14 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по нескольким районам Харькова. В результате ракетных обстрелов повреждено предприятие в Основянском районе Харькова, а также помещение ангара депо метрополитена в Салтовском районе.
Ранее – в Николаеве оккупанты ударили по 10 гражданским объектам: смотрите видео