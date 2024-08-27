Зеленский отреагировал на резкое высказывание "Редиса" относительно последнего обмена пленными

На День Независимости Украины удалось вернуть 115 наших защитников. Тогда командир "Редис" раскритиковал украинскую власть, что не было возвращено ни одного азовца.

Журналисты также поинтересовались, почему Россия до сих пор их не отдает. На этот вопрос президент ответил во время форума "Украина 2024. Независимость", передает 24 Канал.

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Зеленский отреагировал на слова "Редиса" по обмену пленными

Президент отметил, что для него очень важно, чтобы прежде всего семьи наших героических военных, которые в плену, семьи пленных, семьи пленных, чтобы они понимали, что происходит.

Потому что есть сложности в возвращении азовцев, разные причины,

– объяснил Зеленский.

Он сказал, что принят новый формат работы с согласованием списков.

"Есть соответствующий формат работы с семьями, и работа по согласованию списков не только ГУР, а ГУР теперь вместе со Службой безопасности Украины, вместе с Лубинцом и с внешней разведкой, они согласовывают все списки, они смотрят на этом списки, они ставят друг другу те вопросы, которые семьи, или их представители, они задают эти вопросы публично и должны получить ответы, они будут задавать эти вопросы в своем сегодняшнем формате, в этом центре возвращения наших пленных и также верим, что найдут ответ", – сообщил Зеленский.

По словам Зеленского, то, что возвращение было на 24 августа является совпадением.

"То есть, это это же не к праздникам возвращения людей. Это прекрасно, но борьба за каждого человека – это не

о празднике, это о ежедневной работе, – подчеркнул он.

Напомним, “Редис” 24 августа высказался об отсутствии азовцев среди возвращенных домой. Что именно сказал Денис “Редис” Прокопенко, читайте в материале 24 Канала.