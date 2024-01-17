После скандала с прослушиванием Bihus․Info: президент отреагировал на "ситуацию с журналистами"
Источник:Владимир Зеленский
Стало известно, что работники редакции Bihus.Info в течение нескольких месяцев прослушивались. Не называя имен, ситуацию прокомментировал президент Владимир Зеленский.
Во вторник, 16 января, анонимные телеграм-каналы распространили видео из личной жизни сотрудников Bihus.Info и их телефонные разговоры. На следующий день в традиционном вечернем обращении глава нашего государства осудил давление на журналистов.
Смотрите также Как нападки на журналистов отдаляют Украину от будущего в ЕС
Зеленский о давлении на журналистов
Отметим, что Зеленский был немногословен, комментируя "ситуацию с журналистами". Никакого имени или названия медиа он не озвучил. Однако, очевидно, в этом контексте речь шла прежде всего о Bihus.Info.
Отдельно о ситуации с нашими журналистами. В частности, по факту слежки за журналистами Служба безопасности Украины начала расследование. Она выяснит все происшествия. Любое давление на журналистов недопустимо,
– сказал президент.
Кроме того, можно смело предполагать, что имел в виду глава нашего государства, когда говорил о "давлении на журналистов", также ситуацию с Юрием Николовым. Собственно, 15 января основатель проекта "Наши деньги" написал, что в его квартиру в Киеве за день до этого ломились неизвестные.
"Провокация, подтверждающая предположение, что это ответ власти на критику президента", – комментировал Николов попытка неизвестных ворваться в его квартиру. Он также отмечал, что эти люди запугали его мать, пережившую онкологию.
К теме К журналисту, который расследовал "яйца по 17 грн", ломились в квартиру: за дело взялась полиция
Больше о ситуации с Bihus.Info
- На ролике, который распространили анонимные телеграм-ресурсы, работники Bihus.Info говорят о наркотических веществах, а затем их употребляют. Основатель медиа Денис Бигус подчеркнул, что на записи – не журналисты, а операторы. К тому же они уже уволены.
- В то же время Бигус акцентировал: более важно то, что долгое время его редакцию прослушивали. Это недопустимый факт, по его словам, и требует реакции соответствующих служб.
- Неизвестно точно, кто именно за этим стоит. Вместе с тем медийное сообщество осудило вмешательство в частную жизнь сотрудников Bihus.Info. Оно призвало президента прокомментировать ситуацию, а правоохранительные органы расследовать это дело.