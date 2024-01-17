После скандала с прослушиванием Bihus․Info: президент отреагировал на "ситуацию с журналистами"

Стало известно, что работники редакции Bihus.Info в течение нескольких месяцев прослушивались. Не называя имен, ситуацию прокомментировал президент Владимир Зеленский.

Во вторник, 16 января, анонимные телеграм-каналы распространили видео из личной жизни сотрудников Bihus.Info и их телефонные разговоры. На следующий день в традиционном вечернем обращении глава нашего государства осудил давление на журналистов.

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Зеленский о давлении на журналистов

Отметим, что Зеленский был немногословен, комментируя "ситуацию с журналистами". Никакого имени или названия медиа он не озвучил. Однако, очевидно, в этом контексте речь шла прежде всего о Bihus.Info.

Отдельно о ситуации с нашими журналистами. В частности, по факту слежки за журналистами Служба безопасности Украины начала расследование. Она выяснит все происшествия. Любое давление на журналистов недопустимо,

– сказал президент.

Кроме того, можно смело предполагать, что имел в виду глава нашего государства, когда говорил о "давлении на журналистов", также ситуацию с Юрием Николовым. Собственно, 15 января основатель проекта "Наши деньги" написал, что в его квартиру в Киеве за день до этого ломились неизвестные.

"Провокация, подтверждающая предположение, что это ответ власти на критику президента", – комментировал Николов попытка неизвестных ворваться в его квартиру. Он также отмечал, что эти люди запугали его мать, пережившую онкологию.

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