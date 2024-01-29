Если Трамп покажет, как закончить войну за 24 часа, я буду счастлив, – Зеленский

Полномасштабная война России против Украины продолжается почти два года. Президент Украины подчеркнул, что если кто-нибудь сможет закончить ее за сутки, он будет только рад.

Владимир Зеленский прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что он сможет закончить войну за 24 часа. По словам украинского лидера, он будет счастлив, если это действительно так.

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Каждые сутки мы теряем людей

Зеленский подчеркнул, что если формула мира Трампа действительно окажется действенной, то он будет очень счастлив.

Потому что я знаю сколько за сутки мы теряем людей. Я знаю, сколько это стоит. Поэтому я буду счастлив, если кто-то покажет, как закончить войну за 24 часа. Кто знает,

– объяснил президент.

Война на истощение началась в 2014 году