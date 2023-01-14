Зеленский отреагировал на террористический удар россиян по Днепру и показал последствия

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажке в Днепре. Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную террористическую атаку захватчиков.

В результате обстрела есть жертвы. Еще десятки человек получили ранения.

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Президент показал последствия атаки по Днепру

Зеленский отреагировал на террористический российский удар по жилому дому в Днепре.

Вечная память всем, чьи жизни унес российский террор! Мир должен остановить это зло. Разбор завалов в Днепре продолжается. Все службы работают. Боремся за каждого человека, каждую жизнь,

– отметил глава государства.

Он добавил, что всех причастных к этому террору обязательно найдут.

"Все понесут ответственность. Максимальную", – подчеркнул президент.

Смотрите видео последствий ракетного удара по Днепру:

Заметьте Первые минуты после попадания: в сети показали, как люди бежали с места прилета в Днепре.

Кратко о российском ударе по Днепру