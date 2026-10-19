Убитой в Харьковской области Ангелине было чуть больше года, – Зеленский отреагировал на удар

19 октября российский "Шахед" атаковал парк в Новой Водолаге в Харьковской области, в результате чего погибли люди, в том числе трое детей. Владимир Зеленский заявил, что нельзя думать о деньгах с агрессором, пока тот продолжает убивать.

В результате вражеской атаки еще 14 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, среди них шестеро несовершеннолетних. На российский террор отреагировал президент Украины.

Реакция Зеленского

Среди убитых детей – девочка Ангелина 2025 года рождения. Ее мама Инна также скончалась в больнице.

Россия также убила еще одну девочку, которой было 11 лет. Всего известно о шести погибших и 14 пострадавших. Среди раненых еще шестеро детей.

Глава государства призвал мировое сообщество не ослаблять санкционное давление на страну-агрессорку и оперативно усилить противовоздушную оборону Украины. Кроме того, он отметил важность непрерывной оборонной помощи со стороны США и стран Европы.

Это страшные фото, но за ними – сломанная жизнь и правда об этой войне. Нужна защита жизни. Нужна ПВО для Украины. Нельзя думать о деньгах с Россией, пока она продолжает свою тупую войну,

– подчеркнул Зеленский.

Ранее, 17 октября, президент также предостерег, что уступки врагу не помогут остановить войну, а ослабление ограничений станет только первым шагом к полному снятию международного давления.