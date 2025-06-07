Очередное зверское убийство, – Зеленский отреагировал на удар КАБами по Харькову

Россияне нанесли удары по Харькову с помощью управляемых авиабомб. Из-за этого десятки человек получили ранения, также известно о жертве в результате атаки.

На удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 7 июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию.

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Как Зеленский прокомментировал атаку

Украинский президент подчеркнул, что россияне нанесли удар по гражданским в городе, рядом расположена детская железная дорога, что не имеет никакого военного смысла. Он назвал российскую атаку терроризмом.

По состоянию на сейчас в Харькове известно уже о более чем 40 раненых и одном убитом человеке из-за удара российских авиабомб. Очередное зверское убийство,

– написал он.