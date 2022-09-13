Трамп называл путина "гением" и хвалил русские войска: Зеленский жестко ему ответил

Владимир Зеленский раскритиковал скандальные заявления Трампа по поводу путина. Президент Украины посоветовал 45 президенту США смотреть на ситуацию без розовых очков.

Речь идет о скандальном случае, когда Дональд Трамп назвал признание россией псевдореспублик на Донбассе "гениальным", а российские войска "лучшими миротворческими силами в мире".

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Скандальное заявление Трампа

Напомним, что в феврале Дональд Трамп в эфире The Clay Travis & Buck Sexton Show заявил, что считает решение путина очень сообразительным и жалеет, потому что Байден никак не отреагировал на это.

Я вошел вчера домой, и увидел новость в телевизоре, и я сказал: "Это гений". Путин признает большую часть Украины независимой страной. Путин объявляет ее независимой. О, это здорово, – сказал Трамп в токшоу

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Отметим, что это уже не первое сомнительное заявление Трампа о ситуации в Украине. Ранее он утверждал, что Украине нужно пойти на уступки кремля – признать Крым российским и отказаться от вступления в НАТО.

Тогда Офис Президента назвал высказывание Дональда Трампа "штампованной роспропагандой". Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сказал, что такие утверждения бывшего президента США абсурдны.

Как Зеленский ответил Трампу

Когда журналист напомнил Владимиру Зеленскому о инциденте, он сказал, что его очень удивило такое заявление Дональда Трампа. По мнению президента Украины, у бывшего президента США было достаточно времени, чтобы понять кто такой путин.

К тому же Владимир Зеленский добавил, когда у тебя есть все данные разведки и даже психологический портрет человека, невозможно не понимать, кем является путин и чего он хочет. Он считает, что Трамп должен смотреть на эту войну не только с точки зрения Украины.

У войны нет расстояния, – аргументировал президент

Ответ Зеленского на заявление Трампа о том, что путин гений: смотрите видео

Что произойдет с Украиной, если республиканцы придут к власти

В США пришло время промежуточных выборов. Поддержка республиканцами Украины снизилась, поэтому их приход к власти может замедлить и снизить помощь США в нашей стране.

Такое развитие прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он подтвердил, что сейчас США – лидеры по поддержке Украины.

Без них нам вернуть украинскую землю не удастся,

– подтвердил Владимир Зеленский

Президент отметил, что он хочет верить в то, что двухпартийная поддержка останется, потому что для нас это сейчас очень важно.

Мы не можем дать возможности миру ослабить поддержку Украины, потому что тогда россия может выиграть эту борьбу и это будет трагедией,

– уточнил он

Владимир Зеленский заверил, что если республиканцы придут к власти и действительно ослабят помощь Украине, он будет реагировать на это. Президент добавил, что готов много коммуникировать и делать все, чтобы помощь Украине не уменьшалась.

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