Готовимся к кратковременной войне и нашей победе, – Зеленский о новом наступлении россиян
20 февраля 2023, 06:56Читати новину українською
Источник:Il Mondo
Российские захватчики продолжают вести кровавую войну против Украины. Однако она не может длиться годами.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, сейчас Украина готовится к кратковременной войне.
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Зеленский прокомментировал новое наступление россиян
Мы готовимся к кратковременной войне, которая закончится победой. Очень важно не заморозить этот конфликт, как это было сделано в 2014 году,
– подчеркнул украинский лидер.
Также Зеленский напомнил, что у Украины есть формула мира, в которой есть десять важных пунктов.
"Хотим закончить эту войну победой для всех нас, которая будет исторической победой и будущие поколения россиян также будут нам благодарны", – подчеркнул президент.
Новое наступление российских окупантов: последние новости
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уже начала свое новое наступление. Враг пытается вести наступательные действия по нескольким направлениям.
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