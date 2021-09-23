Зеленский отреагировал на принятие закона об олигархах

Владимир Зеленский отреагировал на то, что Верховная Рада окончательно одобрила закон об олигархах. По словам президента, поддержка этого законопроекта является хорошим сигналом на пути к свержению олигархической власти.

В Украине существуют 3 ветви власти – законодательная, исполнительная и судебная. Однако, по мнению президента Владимира Зеленского, олигархи являются отдельной ветвью власти в государстве. Поэтому принятие этого закона позволит свергнуть ее и лишить влияние на украинскую политику, экономику и СМИ.

Напомним Рада окончательно одобрила закон об олигархах

Украина получила шанс

По словам президента, каждый украинец знает олигархов, о которых в последнее время шла речь во время дискуссий относительно принятия закона. Однако государство игнорировало влияние этих людей. Но теперь, по мнению Зеленского, Украина получила исключительный шанс построить чистые отношения между крупным бизнесом и государством. Несмотря на то, что есть люди, которые всяко пытаются помешать воплощению этого закона.

Да, это многим политикам не нравится. Да, они хотят жить, как раньше, работая на олигархов. Да, было очень много давления на наших депутатов, очень много интриг и даже шантажа. Но закон принят,

– отметил Зеленский.

Также президент убежден, что у олигархов теперь есть лишь единственный путь – стать честными бизнесменами. Кроме того, Владимир Зеленский выразил благодарность народным депутатам, которые поддержали этот закон, отдельно отметив, что 229 из 279 избранников проголосовали "за" – из фракции "Слуга Народа".

Закон об олигархах: главное

15 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский инициировал разработку закона об олигархах. Он подчеркнул, что у них будет два выхода – попасть под санкции или прекратить незаконную деятельность.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что олигархи имеют огромное влияние на экономику, внутренние и внешние политические процессы. По его словам, таких людей в нашей стране 13.

3 июня президент внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об олигархах как неотложный.

1 июля 2021 года народные депутаты предварительно поддержали президентский законопроект.

Окончательно закон об олигархах поддержали 23 сентября.

Тест публикации Владимира Зеленского

Конституция определяет, что государственная власть в Украине осуществляется на основе ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Но фактом жизни в нашем государстве на протяжении многих лет было существование также олигархической ветви власти – группы людей, которые считали, что они важнее, чем законодатели, чиновники или судьи.

Каждый украинец знает, кто эти люди, которых называют олигархами. Каждый украинец знает, как олигархи покупали политическое влияние и как они использовали политиков ради своих интересов. Государство не имело права это игнорировать – никогда. Ни в 2000-х годах, ни в 2010-х годах, ни тем более сейчас.

Благодаря антиолигархическому закону Украина получает исторический шанс на построение цивилизованных и чистых отношений между крупным бизнесом и государством. Да, это многим политикам не нравится. Да, они хотят жить, как раньше, работая на олигархов. Да, было очень много давления на наших депутатов, очень много интриг и даже шантажа. Но закон принят.

Я благодарен каждому депутату, который поддержал этот закон. 229 «за» от «Слуги Народа» и 279 «за» в целом в парламенте – это правильный сигнал. Олигархической ветви власти в Украине больше не будет. Законодательная, исполнительная и судебная – да. А для олигархов путь единственный – стать чистым бизнесом.