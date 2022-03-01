Зеленский отреагировал на взрыв в Бабьем Яру
1 марта 2022 , 18:45Читати новину українською
Источник:Владимир Зеленский в твиттере
Оккупанты безжалостно хотели уничтожить Бабий Яр, ракетой. Владимир Зеленский отреагировал.
Мемориальный комплекс расположен неподалеку от телебашни, в которую попали россияне во время обстрелов Киева. В результате такой циничности погибли 5 человек.
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Зачем 80 лет повторять "Никогда снова", если, когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым? Еще 5 жизней потеряно. История повторяется…
– заявил президент.
Российские оккупанты, обстреляв телебашню в Киеве 1 марта, убили 5 человек и еще 5 ранили.
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