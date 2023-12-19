Зеленский ответил, будет ли Германия с Украиной к победе
19 декабря 2023, 19:40Читати новину українською
Президент Украины констатировал, что Германия – вторая в рейтинге страна по объемам поддержки. Он также прокомментировал, будет ли Берлин с нами до победы над Россией в этой войне.
Собственно, сказал это Владимир Зеленский во время пресс-конференции для СМИ, которая началась вечером 19 декабря, – сообщает 24 Канал. По его словам, будет видно, будет ли Берлин с нами до конца, - мол, прежде всего "надо судить по шагам".