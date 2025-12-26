Зеленский раскрыл, что планирует обсудить на встрече с Трампом и чего ждет от нее

Владимир Зеленский высказался о предстоящей встрече с Дональдом Трампом, которая может состояться 28 декабря в США. Украинский лидер подчеркнул, что будет обсуждать с американским лидером, в том числе и мирный план для нашей страны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время разговора с журналистами.

Что ожидает Зеленский от встречи с Трампом?

Владимир Зеленский отметил, что украинская и американские переговорные команды очень неплохо поработали и подготовили первые драфты нескольких документов мирного плана для Украины.

Есть некоторые вопросы, которые можем обсудить только мы на уровне лидеров. Мы будем говорить о гарантиях безопасности. Я благодарен обеим сторонам за то, что действительно документ был очень хороший. Сейчас наработки сильные,

– отметил украинский лидер.

Также президента обсудят восстановление нашего государства. Зеленский отметил, что 20-пунктный план, над которым работали Киев и Вашингтон, на 90% готов.

"Наша задача сделать так, чтобы все было готово на 100%. Это непросто и никто не говорит, что 100-процентно это сразу будет, но, со всем тем, мы должны каждой такой встречей, каждым таким разговором приближать желаемый результат", – сказал президент.

Когда именно планируется эта встреча?

Кроме того, глава государства подтвердил, что будет встреча с Дональдом Трампом, скорее всего, 28 декабря, в воскресенье.

У нас широкая адженда, она будет на выходных, я думаю, что именно воскресенье, Флорида – будет у нас встреча с президентом Трампом. Мы будем обсуждать именно эти документы, как я сказал, гарантии безопасности, а там несколько документов в этом блоке, и желательно найти возможность обсудить все,

– сказал президент Украины.

Также лидеры обсудят экономическое соглашение между Украиной и США. По словам Зеленского, там пока базовые наработки, хотя будет несколько соглашений, поэтому надо обсудить направление, по которому стороны будут идти.