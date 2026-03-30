30 марта, 12:32
Зеленский отреагировал на заявление гендиректора Rheinmetall, который унизил украинские дроны
Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер пренебрежительно отозвался об украинских дронах, назвав их "игрой в Lego", а их производителей "домохозяйками". Президент Зеленский отреагировал на этот инцидент.
Президент ответил на заявление гендиректора компании Армина Паппергера о "домохозяюшках с 3D-принтерами".
Зеленский отметил, что Украина демонстрирует эффективность своих технологий ежедневно – на фронте, в небе и на море.
По его словам, конкурировать нужно не заявлениями, а результатами, и украинский оборонно-промышленный комплекс уже занимает свое место в мире.