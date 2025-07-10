Зеленский ответил, готова ли Украина в третий раз ехать на переговоры с Россией в Стамбул

Владимир Зеленский высказался о готовности Украины ехать на третий раунд переговоров с Россией в Стамбуле. Украинский лидер также ответил, готов ли встретиться с Путиным лично.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время пресс-конференции в Риме.

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Что сказал Зеленский о третьем раунде в Стамбуле

Владимир Зеленский отметил, что если нужен серьезный результат и закончить эту войну, то нужно готовить встречу на уровне лидеров.

Безусловно, как я и говорил ранее, мы готовы к любому формату встречи на уровне лидеров. Безусловно, Украина, Россия и Америка на уровне лидеров – это желаемый формат,

– отметил глава государства.

Украинский президент подчеркнул, что за столом переговоров могут быть не только слова, но и гарантии безопасности. Однако как именно это будет – Зеленский пока не знает.

"Что касается площадки переговоров, я еще раз благодарен итальянской стороне, я благодарен Ватикану. У меня была встреча с Папой по вопросу встречи на уровне лидеров в Ватикане. Я очень рад, что Ватикан открыт с этим предложением", – сказал Зеленский.

Он отметил, что также предложения по площадкам переговоров звучали от Австрии, Швейцарии, а также есть прямые предложения от турецкой стороны.

Зеленский также отметил, что прежде чем организовывать новую встречу Украина и Россия должны завершить результат, о котором было договорено на второй встрече. А именно закончить обмены, которые обсудили и согласовали.

Президент выразил уверенность, что скоро эта реализация будет достигнута, и только после этого команды могут обсуждать варианты новой встречи, в частности в формате лидеров Украины, России и США.