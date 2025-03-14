Зеленский ответил, какими будут дальнейшие шаги мирного урегулирования

Владимир Зеленский заявил, что Украина и партнеры разрабатывают дальнейшие шаги для мирного урегулирования войны. Для этого уже существует несколько площадок.

Об этом президент Украины сказал во время встречи с журналистами, передает 24 Канал.

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Зеленский сказал, что нужно для урегулирования войны дальше

Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Великобритании Киру Стармеру, президента Франции Эммануэля Макрона и других лидеров, которые готовы работать, чтобы установить длительный и стабильный мир в Украине.

У нас есть разные встречи, есть международные встречи, есть визиты мои. Уже сегодня существует несколько площадок, где мы разрабатываем дальнейшие шаги. Для того, чтобы в тот момент, когда или если Россия согласится на прекращение огня, чтобы у нас были уже конкретные наработки,

– рассказал глава государства.

В рамках этого Украина с партнерами обсуждает вопрос миротворческого контингента, в частности, какие страны готовы помогать и чем, а также кто из союзников готов помогать нашей армии финансово.

"Просто, чтобы этот пазл сложить, мы параллельно работаем на нескольких таких площадках. Британия и Франция имеют лидерство, и у них есть отдельный контакт с Соединенными Штатами Америки также. У них есть такой мостик", – заявил Зеленский.

Он также отметил, что после режима прекращения огня, если он будет, в Украине и партнеров будет месяц, чтобы дать план дальнейших шагов, который будут поддерживать те, кто готов и усилить, и помочь, и контролировать, и приближать мир.