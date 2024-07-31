Зеленский ответил, может ли Украина начать переговоры без полного вывода войск России

В рамках второго Саммита мира могут начаться переговоры между Украиной и Россией. Это возможно даже в случае присутствия российских захватчиков на территории нашего государства.

Об этом в интервью французским СМИ заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, переговоры могут быть, если даже в тот момент россияне не выведут свои войска со всей украинской территории.

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Могут ли быть переговоры без полного вывода войск России

Журналисты спросили украинского лидера, изменились ли условия Украины для переговоров с Россией. Речь идет о том, является ли обязательным условием полный вывод российских войск с территории Украины.

Это не значит, что в этот момент (начала переговоров в рамках второго Саммита мира – 24 Канал) мы будем на границах 91 года. Это я вам отвечаю на ваш вопрос. Нет, это не значит,

– заявил он.

По его словам, подобный сценарий полного восстановления территориальной целостности до начала переговоров справедлив. Но это не значит, что его можно осуществить только с помощью использования оружия.

Владимир Зеленский подчеркнул, что наше государство и другие страны, заинтересованные в прекращении войны, планируют подготовить мирный план. И после этого подобные вопросы можно будет решить по вполне дипломатическому пути.

Позже у украинского президента переспросили, означает ли его заявление, что полный вывод войск России не является обязательным условием для начала переговорного процесса. Он подчеркнул, что желательно, чтобы границы были условием.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что к ноябрю будет готов мирный план. Его разработке будет предшествовать серия переговоров с разными странами по территориальной целостности Украины.