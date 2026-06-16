Российский бизнесмен Роман Абрамович приезжал в Киев в мае. Владимир Зеленский передал через него послание Путину о готовности к двусторонней встрече.

Зеленский ответил на вопрос, может ли Абрамович выступить посредником между Украиной и Россией.

Он подчеркнул, что российский бизнесмен на 100% понял его позицию и пообещал передать ее в Кремль.

Возможно, это зависит от Путина. Каждая страна должна решить, кто будет представлять ее на техническом уровне или на уровне советников по национальной безопасности, кто будет их представлять,

– сказал Зеленский.