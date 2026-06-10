Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга.

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Как Абрамович добрался до Киева?

Тихий отметил, что президент Зеленский использует любую возможность, чтобы как можно быстрее достичь мира. Он добавил, что не стоит искать "скрытых связей" и "строить предположения".

В МИД отметили, что Владимир Зеленский уже неоднократно объяснял и говорил о встрече с Романом Абрамовичем, а дополнительных комментариев относительно визита пока нет.

Также в министерстве не рассказали деталей относительно того, как Абрамович смог пересечь границу и доехать до Киева. Маршрут передвижения олигарха и все подробности публично не разглашали.

Относительно конкретных деталей организации визита Абрамовича, то я ничем интересным не удивлю. Можно точно сказать, что он не летел самолетом, очевидно,

– заявил Тихий.

Что еще известно о визите Абрамовича в Украину?

Политолог Петр Олещук объяснил 24 Каналу, что приезд Романа Абрамовича в Киев свидетельствует о глубоком недоверии российского диктатора к собственным спецслужбам и официальным дипломатическим каналам. В то же время Кремль публично демонстрирует воинственную риторику и требует от олигархов финансирования войны.

Окружение Путина раскололось на сторонников войны и бизнесменов, которые понимают, что российская экономика находится в ужасном состоянии, потому что много теряют. Так, олигарх Роман Абрамович будет искать аргументы, чтобы убедить российского президента в целесообразности предложений Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил Абрамовичу, что Украина не откажется от Донбасса. По словам главы государства, во время неформального общения он четко очертил позицию Киева, подчеркнув, что требования Москвы о передаче украинских территорий неприемлемы.