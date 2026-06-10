Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу.

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Як Абрамович дістався Києва?

Тихий наголосив, що президент Зеленський використовує будь-яку можливість, щоб якнайшвидше досягти миру. Він додав, що не варто шукати "прихованих зв'язків" та "будувати припущення".

У МЗС зазначили, що Володимир Зеленський вже неодноразово пояснював та говорив про зустріч з Романом Абрамовичем, а додаткових коментарів щодо візиту наразі немає.

Також у міністерстві не розповіли деталей щодо того, як Абрамович зміг перетнути кордон та доїхати до Києва. Маршрут пересування олігарха та усі подробиці публічно не розголошували.

Щодо конкретних деталей організації візиту Абрамовича, я нічим цікавим не здивую. Можна точно сказати, що він не летів літаком, очевидно,

– заявив Тихий.

Що ще відомо про візит Абрамовича в Україну?

Політолог Петро Олещук пояснив 24 Каналу, що приїзд Романа Абрамовича до Києва свідчить про глибоку недовіру російського диктатора до власних спецслужб та офіційних дипломатичних каналів. Водночас Кремль публічно демонструє войовничу риторику та вимагає від олігархів фінансування війни.

Оточення Путіна розкололося на прихильників війни та бізнесменів, які розуміють, що російська економіка знаходиться в жахливому стані, бо забагато втрачають. Так олігарх Роман Абрамович буде шукати аргументи, щоб переконати російського президента в доцільності пропозицій Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський заявив Абрамовичу, що Україна не відмовиться від Донбасу. За словами глави держави, під час неформального спілкування він чітко окреслив позицію Києва, наголосивши, що вимоги Москви щодо передачі українських територій є неприйнятними.